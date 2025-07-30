هاريس تعلن عدم ترشحها لمنصب حاكمة كاليفورنيا في عام 2026.. ماذا عن الانتخابات الرئاسية؟

أعلنت ، نائبة الرئيس الأميركي السابق، أنها لن تترشح لمنصب حاكمة في عام 2026.

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وقالت ، في بيان صادر عن مكتبها: "خلال الأشهر الستة الماضية، قضيت وقتاً في التفكير في هذه اللحظة من تاريخ أمتنا، وفي أفضل السبل لمواصلة الكفاح من أجل الشعب الأميركي، وتعزيز القيم والمثل التي أعتز بها".

وأضافت: "فكرت بجدية في طلب شرف خدمة شعب كاليفورنيا كحاكمة لهم. أحب هذه الولاية، وشعبها، وتميزها. إنها موطني. ولكن بعد تفكير عميق، قررت أنني لن أترشح لمنصب الحاكمة في هذه الانتخابات".

ولم تستبعد هاريس خوض سباق رئاسي آخر، بعد محاولتين فاشلتين في عامي 2020 و2024. ولم يتضح بعد موعد اتخاذها لهذا القرار بشأن انتخابات 2028. (العربية)