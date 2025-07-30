Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الإيرانية أدانت فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بإيران

Lebanon 24
30-07-2025 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1398774-638895411554255693.jpg
Doc-P-1398774-638895411554255693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على مجموعة من الأفراد والكيانات القانونية والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط.
Advertisement
 
وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "إن الشعب الإيراني المدرك للنوايا الخبيثة لهذه العقوبات العدوانية والتي لا تهدف إلا إلى إضعاف إيران وانتهاك الحقوق الأساسية لكل إيراني، سيقف بكل قوته لحماية كرامته ومصالحه".
 
وأكد أن إدمان واشنطن على السلوك الأحادي والوسائل غير القانونية والقسرية لتحقيق أهدافها غير المشروعة على المستوى الدولي، وتجاهلها المفرط لسيادة القانون وحقوق الإنسان، قد سخر من الأسس الجوهرية للقانون الدولي بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وحرية التجارة بين الدول، وعرّض العالم لتهديدات غير مسبوقة.

ووصف بقائي العقوبات الأميركية الجديدة على تجارة النفط الإيرانية بأنها خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني.

وشدد على أن العقوبات الأميركية الأحادية وغير القانونية على إيران عمل إجرامي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومثال على جريمة ضد الإنسانية.

وأكد أنه يجب محاسبة الحكومة الأميركية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه العقوبات غير القانونية. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: ندين فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بقطاعي الطاقة والنفط بإيران
lebanon 24
31/07/2025 08:46:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية تعلن اليوم فرض مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كيانًا
lebanon 24
31/07/2025 08:46:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بإيران
lebanon 24
31/07/2025 08:46:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
lebanon 24
31/07/2025 08:46:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2025-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:17 | 2025-07-31
01:12 | 2025-07-31
00:43 | 2025-07-31
00:20 | 2025-07-31
00:08 | 2025-07-31
23:38 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24