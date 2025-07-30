الخارجية الإيرانية أدانت فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بإيران

أدانت ، في بيان، فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على مجموعة من الأفراد والكيانات القانونية والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط.

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وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الايرانية: "إن الشعب المدرك للنوايا الخبيثة لهذه العدوانية والتي لا تهدف إلا إلى إضعاف وانتهاك الحقوق الأساسية لكل إيراني، سيقف بكل قوته لحماية كرامته ومصالحه".

وأكد أن إدمان على السلوك الأحادي والوسائل غير القانونية والقسرية لتحقيق أهدافها غير المشروعة على المستوى الدولي، وتجاهلها المفرط لسيادة القانون وحقوق الإنسان، قد سخر من الأسس الجوهرية للقانون الدولي بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وحرية التجارة بين الدول، وعرّض العالم لتهديدات غير مسبوقة.



ووصف بقائي العقوبات الأميركية الجديدة على تجارة بأنها خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني.



وشدد على أن العقوبات الأميركية الأحادية وغير القانونية على إيران عمل إجرامي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومثال على جريمة ضد الإنسانية.



وأكد أنه يجب محاسبة الحكومة الأميركية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه العقوبات غير القانونية. (روسيا اليوم)