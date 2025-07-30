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عربي-دولي
الخارجية الإيرانية أدانت فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بإيران
Lebanon 24
30-07-2025
|
23:41
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أدانت
وزارة الخارجية الإيرانية
، في بيان، فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على مجموعة من الأفراد والكيانات القانونية والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط.
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وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم
وزارة الخارجية
الايرانية: "إن الشعب
الإيراني
المدرك للنوايا الخبيثة لهذه
العقوبات
العدوانية والتي لا تهدف إلا إلى إضعاف
إيران
وانتهاك الحقوق الأساسية لكل إيراني، سيقف بكل قوته لحماية كرامته ومصالحه".
وأكد أن إدمان
واشنطن
على السلوك الأحادي والوسائل غير القانونية والقسرية لتحقيق أهدافها غير المشروعة على المستوى الدولي، وتجاهلها المفرط لسيادة القانون وحقوق الإنسان، قد سخر من الأسس الجوهرية للقانون الدولي بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وحرية التجارة بين الدول، وعرّض العالم لتهديدات غير مسبوقة.
ووصف بقائي العقوبات الأميركية الجديدة على تجارة
النفط
الإيرانية
بأنها خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني.
وشدد على أن العقوبات الأميركية الأحادية وغير القانونية على إيران عمل إجرامي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومثال على جريمة ضد الإنسانية.
وأكد أنه يجب محاسبة الحكومة الأميركية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه العقوبات غير القانونية. (روسيا اليوم)
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