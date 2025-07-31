مسؤولون بارزون من عهد بشار الأسد... هذا ما كشف عن مصيرهم

أعلن لسوريا القاضي حسان التربة إحالة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس السابق والمفتي السابق أحمد حسون إلى لمباشرة عملية التحقيق معهم.

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وجاء في بيان صادر عن النائب العام السوري أنه في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقا مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة عددا من ملفات بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه، تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:



-عاطف بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة 1960

-أحمد بدر الدين حسون أديب وحميدة تولد حلب 1949

-محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة 1950

-إبراهيم الحويجة وبدرة، تولد جبلة 1940

وأضاف: "قد تم إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا". (روسيا اليوم)