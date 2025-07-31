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عربي-دولي

مسؤولون بارزون من عهد بشار الأسد... هذا ما كشف عن مصيرهم

Lebanon 24
31-07-2025 | 00:08
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أعلن النائب العام لسوريا القاضي حسان التربة إحالة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس السابق بشار الأسد والمفتي السابق أحمد بدر الدين حسون إلى قاضي التحقيق لمباشرة عملية التحقيق معهم.
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وجاء في بيان صادر عن النائب العام السوري أنه في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقا مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عددا من ملفات المدعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه، تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:

-عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة 1960
-أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة تولد حلب 1949
-محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة 1950
-إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة 1940
وأضاف: "قد تم إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا". (روسيا اليوم)
 
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