بالإجماع.. برلمان رواندا يصوت على اتفاق السلام مع الكونغو

أيد أعضاء الرواندي بالإجماع اتفاق السلام مع الذي تم توقيعه تحت رعاية في 27 حزيران في .

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وجرى التصويت مساء أمس الأربعاء في البرلمان بالعاصمة الرواندية كيغالي، بعد الاستماع إلى ، ندوهونغيريهي، الذي أكد مجددا أن التدابير الدفاعية الرواندية لن ترفع إلا بعد تفكيك جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مُفصّلًا الإجراءات المتوقعة لتحقيق ذلك. (روسيا اليوم)