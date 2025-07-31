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عربي-دولي

عبر معبر رفح.. 20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى غزة

Lebanon 24
31-07-2025 | 01:12
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 تستعد 20 شاحنة مساعدات إماراتية للدخول إلى غزة عبر معبر رفح، تضم 12 شاحنة طبية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
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كما تحمل القافلة الطبية الإماراتية لغزة، أدوية خاصة بالأطفال وبالأمراض المزمنة.

ونفذت الإمارات مع الأردن، الأربعاء، إنزالا جويا جديدا لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية لتخفيف الأزمة التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن "القوات المسلحة الأردنية نفذت، الأربعاء، دفعة جديدة من عمليات الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، استمرارا للجهود الإنسانية المشتركة التي تبذلها المملكة دعما للفلسطينيين في ظل الظروف التي يمر بها القطاع".
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