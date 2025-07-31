عبر معبر رفح.. 20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى غزة

تستعد 20 شاحنة مساعدات إماراتية للدخول إلى غزة عبر معبر رفح، تضم 12 شاحنة طبية، بالتنسيق مع .

Advertisement

كما تحمل القافلة الطبية لغزة، أدوية خاصة بالأطفال وبالأمراض المزمنة.



ونفذت مع ، الأربعاء، إنزالا جديدا لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية لتخفيف الأزمة التي يعاني منها في القطاع.



وذكرت (بترا) أن "القوات المسلحة الأردنية نفذت، الأربعاء، دفعة جديدة من عمليات الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى ، بالتعاون مع القوات الجوية لدولة ، استمرارا للجهود الإنسانية المشتركة التي تبذلها دعما للفلسطينيين في ظل الظروف التي يمر بها القطاع".