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عربي-دولي
"راقب كلماتك".. ترامب يُحذر مدفيديف!
Lebanon 24
31-07-2025
|
01:49
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في خطوة تصعيدية، حذر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الخميس،
الرئيس الروسي
السابق ونائب رئيس
مجلس الأمن
الروسي دميتري مدفيديف، وطالبه بـ"مراقبة كلماته".
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وقال
ترامب
في كلمات أشبه بالتهديد إن مدفيديف يدخل منطقة خطرة جدا عبر تصريحاته التي يدلي بها، مطالبا إياه بـ"مراقبة كلماته".
وأبدى ترامب انزعاجه من تصريحات مدفيديف، حيث كتب عبر منصة "تروث سوشال": "أخبروا مدفيديف، الرئيس السابق الفاشل لروسيا، الذي يعتقد أنه لا يزال رئيسا، أن يراقب كلماته. إنه يدخل منطقة خطيرة جدا!"، بحسب ما نقل موقع
روسيا اليوم
الإخباري.
وكان مدفيديف وجه في الآونة الأخيرة انتقادات حادة للسياسة التي ينتهجها ترامب تجاه
روسيا
فيما يخص
أوكرانيا
والعقوبات وغيرها من الملفات.
وعلّق مدفيديف على قرار ترامب تقليص المهلة التي منحها لروسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا من 50 يوما إلى 10 أيام بالقول إن هذا القرار "خطوة نحو الحرب"، مذكرا ترامب بأن روسيا ليست
إسرائيل
أو
إيران
، وبإن لغة الإنذارات لا تنفع معها.
كما انتقد مدفيديف في السياق نفسه عزم ترامب فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين واصفا تصريحات الرئيس الأميركي بالاستعراضية وبأن روسيا لا تعيرها اهتماما.(روسيا اليوم)
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