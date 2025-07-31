بعد اقتراح ويتكوف استئناف المحادثات.. عراقجي: إيران بحاجة إلى إجراءات حقيقية لبناء الثقة

أوضح ، عباس عراقجي، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه يتعين على أن توافق على تعويض عن الخسائر التي تكبدتها خلال حرب الشهر الماضي، في إطار تشديد موقفها وفرضها لشروط جديدة من أجل استئناف المحادثات النووية مع الأميركي، .

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وذكر التقرير أن عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف تبادلا الرسائل خلال الحرب ومنذ اندلاعها، وأكد عراقجي لويتكوف ضرورة التوصل إلى "حل يفيد الجانبين" لإنهاء المواجهة الطويلة الأمد بشأن برنامج إيران .



وقال عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، للصحيفة إن إيران بحاجة إلى إجراءات حقيقية لبناء الثقة من جانبهم بعد اقتراح ويتكوف استئناف المحادثات.



وأفادت الصحيفة بأن عراقجي ذكر أن هذا يجب أن يشمل تعويضات مالية، دون تقديم تفاصيل، وضمانات بعدم تعرض إيران للهجوم في أثناء المفاوضات مرة أخرى. (العربية)