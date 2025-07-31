موسكو تسيطر على مدينة استراتيجية.. وغارات عنيفة على كييف

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أعلن مسؤولون محليون في في وقت مبكر من اليوم الخميس مقتل ستة أشخاص على الأقل،بينهم طفل، وإصابة العشرات في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة كييف.وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن طفلا يبلغ من العمر ستة أعوام من بين القتلى، وأشار إلى أن الهجوم الذي وقع خلال الليل تسبب في حدوث أضرار في 27 موقعا في أربع مناطق بالعاصمة الأوكرانية.وكتب أندريه سيبيها الأوكراني عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “إنه صباح مروع في كييف. دمرت الهجمات الروسية الوحشية مبان سكنية بأكملها وألحقت أضرارا بمدارس ومستشفيات”، مرفقا منشوره بصورة لمبنى سكني مدمر.وكثفت ، التي تنفي استهداف المدنيين، في الأشهر القليلة الماضية هجماتها الجوية على بلدات ومدن أوكرانية بعيدة عن خط المواجهة في غزوها لأوكرانيا الذي دخل عامه الرابع.واختصر الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع المهلة التي منحها لنظيره الروسي لإحلال السلام مما يشير إلى إحباطه منه.وكتب سيبيها “تحلى الرئيس بكرم وصبر كبيرين مع بوتين محاولا إيجاد حل”.وأضاف “يفعل بوتين هذا عمدا”.من جهتها أعلنت الروسية، اليوم، أن وحدات من قوات مجموعة “الجنوب” الروسية، تمكنت من السيطرة على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة الجنوب في اتجاه كراماتورسك – دروجكوفكا، تم تحرير مدينة تشاسوف يار في دونيتسك الشعبية”.