نتنياهو: لتسريع المحادثات لاستيعاب الغزيين حال فشل المفاوضات

أبلغ رئيس الوزراءالاسرائيلي، ، وزير ، بأن الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ خلال أسابيع إذا فشلت المفاوضات، وذلك بعدما انتقد الأخير تصرّفات الحكومة.

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وأضاف تقرير اسرائيلي أن سيسرع إجراءات الهجرة الطوعية من غزة لإبقاء وحزبه في الحكومة، وفقاً لصحيفة " ".كما تابعت أن رئيس الحكومة قرر عقد اجتماعات دورية حول الهجرة الطوعية من غزة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، وتوزيع الصلاحيات بين مختلف الأجهزة.وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو طلب من الموساد تسريع المحادثات مع الدول المرشحة لاستيعاب .