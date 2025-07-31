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عربي-دولي
نتنياهو: لتسريع المحادثات لاستيعاب الغزيين حال فشل المفاوضات
Lebanon 24
31-07-2025
|
03:34
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أبلغ رئيس الوزراءالاسرائيلي،
بنيامين نتنياهو
، وزير
الأمن القومي
الإسرائيلي
إيتمار بن غفير
، بأن الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ خلال أسابيع إذا فشلت المفاوضات، وذلك بعدما انتقد الأخير تصرّفات الحكومة.
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وأضاف تقرير اسرائيلي أن
نتنياهو
سيسرع إجراءات الهجرة الطوعية من غزة لإبقاء
بن غفير
وحزبه في الحكومة، وفقاً لصحيفة "
يديعوت أحرونوت
".
كما تابعت أن رئيس الحكومة قرر عقد اجتماعات دورية حول الهجرة الطوعية من غزة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، وتوزيع الصلاحيات بين مختلف الأجهزة.
وأوضحت الصحيفة
الإسرائيلية
أن نتنياهو طلب من الموساد تسريع المحادثات مع الدول المرشحة لاستيعاب
سكان غزة
.
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