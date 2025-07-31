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مدفيديف رداً على ترامب: روسيا على حق

Lebanon 24
31-07-2025 | 04:05
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ردّ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب له "بانتقاء كلماته وعدم دخوله منطقة خطرة جدا"، مذكّرا إياه بـ"اليد الميتة" النووية الروسية.
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ورد مدفيديف الرئيس الروسي السابق على منشور ترامب على منصة "تروث سوشيال"، مؤكدا أن تعليقه الغاضب يؤكد أن روسيا على حق وأنها تسير على الطريق الصحيح.
 
 
وكتب مدفيديف على "تلغرام": "بصدد التهديدات التي وجهها ترامب إلي عبر منصته "تروث" التي منعها هو من العمل في بلادنا... إذا كانت كلمات رئيس روسيا السابق تثير رد فعل عصبيا بهذا الشكل من رئيس الولايات المتحدة "الجبار"، فهذا يعني أن روسيا على حق وتسير على الطريق الصحيح الذي اختارته لنفسها"

وأضاف: "أما بالنسبة لاقتصاد روسيا والهند الميتين واقترابي نحو منطقة خطرة، فليتذكر ترامب أفلامه المفضلة عن 'الموتى الأحياء'، وكيف يمكن لـ'اليد الميتة' غير الموجودة في الطبيعة أن تكون خطيرة!". (روسيا اليوم) 
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