مدفيديف رداً على ترامب: روسيا على حق

ردّ الروسي دميتري مدفيديف على مطالبة الرئيس الأميركي له "بانتقاء كلماته وعدم دخوله منطقة خطرة جدا"، مذكّرا إياه بـ"اليد الميتة" النووية الروسية.

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ورد مدفيديف السابق على منشور على منصة "تروث سوشيال"، مؤكدا أن تعليقه الغاضب يؤكد أن على حق وأنها تسير الصحيح.

وكتب مدفيديف على " ": "بصدد التهديدات التي وجهها ترامب إلي عبر منصته "تروث" التي منعها هو من العمل في بلادنا... إذا كانت كلمات رئيس روسيا السابق تثير رد فعل عصبيا بهذا الشكل من رئيس "الجبار"، فهذا يعني أن روسيا على حق وتسير على الطريق الصحيح الذي اختارته لنفسها"وأضاف: "أما بالنسبة لاقتصاد روسيا والهند الميتين واقترابي نحو منطقة خطرة، فليتذكر ترامب أفلامه المفضلة عن 'الموتى الأحياء'، وكيف يمكن لـ'اليد الميتة' غير الموجودة في الطبيعة أن تكون خطيرة!". (روسيا اليوم)