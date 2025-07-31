زيلينسكي: لتغيير النظام في روسيا

Advertisement

دعا الرئيس الأوكراني ، دول العالم إلى التحرك من أجل تغيير النظام في .كما دعا إلى مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية، وقال "حان الوقت لمصادرة أصول روسية".وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الإنترنت ألقاه أثناء مؤتمر في هلسنكي "علينا إيقاف آلة الحرب الروسية بالكامل.. وضع كل الأصول الروسية المجمّدة بما في ذلك الثروات المسروقة نتيجة الفساد للعمل على الدفاع في مواجهة العدوان الروسي. حان وقت مصادرة الأصول الروسية، وليس تجميدها فحسب، بل مصادرتها واستخدامها لخدمة السلام، لا الحرب".