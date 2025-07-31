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عربي-دولي

الداعشي المتهم بجريمة حرق الكساسبة.. هذا الحكم صدر بحقه

Lebanon 24
31-07-2025 | 06:29
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أصدرت محكمة ستوكهولم حكماً بالسجن المؤبد على السويدي أسامة كريّم، بعد إدانته بالمشاركة في جريمة قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة التي نفذها تنظيم داعش قبل 10 سنوات في سوريا.
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والمحكمة السويدية هي الجهة الأولى التي تحاكم شخصاً على خلفية جريمة القتل التي أثارت استنكاراً دولياً عام 2015.

وفي 24  كانون الأول 2014، أُسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني في سوريا بالقرب من الرقة، وأسر الطيار في اليوم نفسه.

وفي مقطع فيديو نُشر في 3 شباط 2015 لعملية الإعدام، وُضع الطيار معاذ الكساسبة الذي كان يرتدي ملابس برتقالية اللون في قفص ثم أشعل أحد المسلحين الثلاثة عشر الذين ظهروا في الفيديو النار في القفص، ما أسفر عن مقتله حرقاً حتى الموت.

ولم يتمكن المدعون من تحديد التاريخ الدقيق للجريمة، لكن التحقيق حدد موقعها.

وأثارت عملية قتل الكساسبة صدمة في الأردن الذي شارك مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في ضرب مواقع تنظيم داعش المتطرف في سوريا.

ويقضي المتهم أسامة كريم، السويدي البالغ من العمر 32 عاماً، بالأساس أحكاماً بالسجن لفترات طويلة لدوره في هجمات باريس وبروكسل عامي 2015 و2016.

وخلال جلسات المحاكمة التي عقدت بين 4 و26 حزيران الماضي، طلب الادعاء من المحكمة الحكم على كريم بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب "جرائم حرب خطرة وجرائم إرهابية" لدوره في قتل الطيار.
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