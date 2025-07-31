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عربي-دولي
حريق ضخم داخل مستشفى إيرانية
Lebanon 24
31-07-2025
|
06:53
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أفادت "العربية" عن اندلاع حريق ضخم داخل مستشفى في مدينة مشهد
الإيرانية
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