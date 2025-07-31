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حريق ضخم داخل مستشفى إيرانية

Lebanon 24
31-07-2025 | 06:53
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أفادت "العربية" عن اندلاع حريق ضخم داخل مستشفى في مدينة مشهد الإيرانية.
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ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
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