مبعوث ترامب في إسرائيل مع تصاعد الانتقادات بشأن غزة

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وصل مبعوث الرئيس الأميركي إلى ستيف ويتكوف إلى الخميس، حيث يلتقي بنتنياهو، لبحث سبل إنهاء الأزمة في غزة، حيث تسببت الحرب الطاحنة المستمرة منذ نحو 22 شهرا والنقص الحاد في الغذاء في انتقادات دولية متزايدة.أعلنت وكالة الدفاع المدني في غزة عن مقتل العشرات من في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء عندما فتحت القوات النار على حشد حاول منع قافلة مساعدات - وهي الأحدث في سلسلة من الحوادث شبه اليومية التي يتم فيها إطلاق النار على طالبي المساعدة اليائسين.وأكد الجيش إطلاقه "طلقات تحذيرية" على تجمع سكان غزة حول شاحنات المساعدات، لكنه نفى علمه بوقوع إصابات في الحادث.وقال جميل عاشور، الذي فقد أحد أقاربه في إطلاق النار، لوكالة فرانس برس في المشرحة المكتظة، إن القوات الإسرائيلية فتحت النار بعد أن اندفع حشد من الناس نحو الموكب.وقال: "عندما رأى الناس اللصوص يسرقون الطعام ويسقطونه، اندفع الحشد الجائع الحصول على بعضه".ومع وصول مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشر وإطلاق سراح الرهائن بين وإسرائيل إلى طريق مسدود، يلتقي ويتكوف رئيس الوزراء لمناقشة المساعدات الإنسانية و"الخطوات التالية" بشأن غزة.