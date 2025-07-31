Advertisement

عربي-دولي

أزمة غزة الصحية تخرج عن السيطرة

Lebanon 24
31-07-2025 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1399026-638895754569391652.png
Doc-P-1399026-638895754569391652.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من تدهور كارثي في الأوضاع الصحية بقطاع غزة، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة تعصف بالسكان منذ أشهر.
Advertisement

وقال المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة، في تصريحات تلفزيونية، إن "معظم المواليد الجدد في القطاع يعانون من نقص في الوزن والطول نتيجة سوء التغذية الحاد"، مؤكّدًا أن الوضع بلغ مستوى بالغ الخطورة ولا يمكن معالجته في ظل استمرار الحرب.

وأضاف أبو حسنة أن "الحل يبدأ بوقف إطلاق النار"، مشددًا على أن إدخال مئات الشاحنات يوميًا من المساعدات الإنسانية بات ضرورة ملحة. لكنه لفت إلى أن "العوائق الأمنية والإجراءات الإسرائيلية تعرقل وصول المساعدات"، داعيًا إلى فتح ممرات آمنة بشكل عاجل.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الايراني: الحرب أشعلتها إسرائيل وقد تخرج عن السيطرة
lebanon 24
31/07/2025 17:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: الحرب قد تخرج عن السيطرة
lebanon 24
31/07/2025 17:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: النار التي أشعلها الكيان الصهيوني قد تخرج عن السيطرة
lebanon 24
31/07/2025 17:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: العنف في المنطقة قد يخرج عن نطاق السيطرة
lebanon 24
31/07/2025 17:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:20 | 2025-07-31
10:03 | 2025-07-31
10:00 | 2025-07-31
09:27 | 2025-07-31
09:22 | 2025-07-31
09:19 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24