أزمة غزة الصحية تخرج عن السيطرة

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حذّرت وتشغيل اللاجئين "أونروا" من تدهور كارثي في الأوضاع الصحية بقطاع غزة، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة تعصف بالسكان منذ أشهر.وقال للوكالة ، في تصريحات تلفزيونية، إن "معظم المواليد الجدد في القطاع يعانون من نقص في الوزن والطول نتيجة سوء التغذية الحاد"، مؤكّدًا أن الوضع بلغ مستوى بالغ الخطورة ولا يمكن معالجته في ظل استمرار الحرب.وأضاف أن "الحل يبدأ بوقف إطلاق النار"، مشددًا على أن إدخال مئات الشاحنات يوميًا من المساعدات الإنسانية بات ضرورة ملحة. لكنه لفت إلى أن "العوائق الأمنية والإجراءات تعرقل وصول المساعدات"، داعيًا إلى فتح ممرات آمنة بشكل عاجل.