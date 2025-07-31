معلومات عن حلّ الدولتين... وهل تعترف إسرائيل بفلسطين؟

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ذكرت "العربية"، أنّ حلّ الدولتين هو مسعى لإحلال السلام من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.ورغم اعتراف 147 من أصل 193 بلدا عضوا في بفلسطين كدولة، فهي ليست عضوا فيها، ما يعني أن المنظمة لا تعترف بمعظم كمواطنين لأي دولة.ويعيش حوالي 3.5 مليون فلسطيني لاجئين في ولبنان والأردن، بينما يعيش 5.5 مليون فلسطيني في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ويعيش مليونان آخران كمواطنين إسرائيليين.ويتصوّر المدافعون عن حلّ الدولتين وجود فلسطين في والضفة الغربية يربطها ممر عبر إسرائيل.وقبل عقدين، أعد مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون سابقون مخططا يتضمن تفاصيل لكيفية تحقيق ذلك.وتضمن المخطط، المعروف باسم مبادرة جنيف أو وثيقة جنيف، الاعتراف بالأحياء اليهودية في القدس كعاصمة لإسرائيل، والاعتراف بالأحياء العربية كعاصمة لفلسطين، وبدولة فلسطينية منزوعة السلاح.ووفقا للمخطط تضم إسرائيل مستوطنات كبيرة وتتنازل عن أراض أخرى في عملية مبادلة، وتنقل المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي ذات السيادة لتوطينهم في مناطق أخرى.وبعدما سحبت إسرائيل المستوطنين والجنود من غزة عام 2005، توسعت المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية إن عدد سكان المستوطنات ارتفع من 250 ألفا في عام 1993 إلى 700 ألف بعد ثلاثة عقود. ويقول إن هذا يقوض أساس الدولة القادرة على الحياة.وفي أثناء الانتفاضة الثانية قبل عقدين، أقامت إسرائيل أيضا جدارا عازلا قالت إنه يهدف لوقف الهجمات الفلسطينية، لكن الفلسطينيين يصفونه بأنه سلب للأرض.وتدير السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس مناطق منعزلة في أراضي الضفة الغربية تحيط بها مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية تشكل 60 بالمئة من الأراضي، تتضمن الحدود مع الأردن والمستوطنات، وهي ترتيبات منصوص عليها في اتفاقيات أوسلو.وقال نتنياهو في السابع من تموز إنه يريد السلام مع الفلسطينيين لكنه وصف أي دولة مستقلة لهم في بأنها منصة محتملة لتدمير إسرائيل، قائلا إن السيطرة على الأمن يجب أن تبقى في يدّ إسرائيل. (العربية)