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عربي-دولي

غداً... ويتكوف يزور غزة

Lebanon 24
31-07-2025 | 14:13
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أنّ المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، سيدخلان قطاع غزة يوم غدّ الجمعة لتفقد توزيع المساعدات، والالتقاء بسكان القطاع والاستماع مباشرة إلى معاناتهم في ظل هذه الأوضاع المأسوية.
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