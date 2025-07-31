غداً... ويتكوف يزور غزة

أعلنت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت، أنّ المبعوث الأميركي إلى ، والسفير الأميركي لدى مايك هاكابي، سيدخلان يوم غدّ الجمعة لتفقد توزيع المساعدات، والالتقاء بسكان القطاع والاستماع مباشرة إلى معاناتهم في ظل هذه الأوضاع المأسوية.

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