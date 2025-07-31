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معركة بوكروفسك... أوكرانيا تُواجه وضعاً صعباً

Lebanon 24
31-07-2025 | 16:00
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ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ المُسعف الأوكراني ديميترو، كشف لشبكة "سي ان ان" أنّ عيادته الصغيرة بالقرب من بوكروفسك، لم تتلقّ بعد أيّ مصاب في ظل استمرار الهجوم الروسيّ.
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وقال ديميترو: "ليس من الجيّد أن يبقى الأمر كذلك، بينما يبدأ الفجر بالبزوغ وهي الفترة التي يكون فيها إجلاء الجرحى من الخطوط الأمامية أكثر أماناً. لكن لا يصل أحد، ولا تزال الطائرات الروسية المسيّرة تحوم باستمرار في السماء".
 
 
وأضاف: "لدينا وضع صعب جداً في الإجلاء. كثير من الجرحى يضطرون للانتظار أيام".

ويقول تقرير "سي ان ان"، إنّ كثافة وجود المسيّرات الروسية في السماء التي تبدو واضحة بالفعل في هذه المنطقة على بُعد 12 كيلومتراً من القوات الروسية، ربما جعلت من المستحيل حتى للمركبات المدرعة أن تقوم بعملية الإجلاء بأمان.

وعلى الطريق، تحتدم المعركة للسيطرة على مدينة بوكروفسك الرئيسية التي كانت هدفاً للكرملين منذ أشهرٍ، لكنها الآن مهددة بالتطويق. (الامارات 24)
 
 
 
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