مسؤولون أمنيّون إسرائيليّون لحكومتهم: أنهوا الحرب

طالب نحو 150 مسؤولا أمنيا إسرائيليا كبيرا سابقا، الحكومة الإسرائيليّة، بإنهاء الحرب في غزة.

وتظاهر هؤلاء أمام مبنى في ، وقال اللواء احتياط القائد السابق للفيلق : "من أجل الحفاظ على أمن ، يجب أن نبادر بإنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة". (روسيا اليوم)