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مسؤولون أمنيّون إسرائيليّون لحكومتهم: أنهوا الحرب

Lebanon 24
31-07-2025 | 15:30
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طالب نحو 150 مسؤولا أمنيا إسرائيليا كبيرا سابقا، الحكومة الإسرائيليّة، بإنهاء الحرب في غزة.
 
 
وتظاهر هؤلاء أمام مبنى وزارة الداخلية في تل أبيب، وقال اللواء احتياط نوعام تيفون القائد السابق للفيلق الشمالي: "من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل، يجب أن نبادر بإنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة". (روسيا اليوم)
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