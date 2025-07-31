بيانٌ موحد... دول تتّهم إيران بتنفيذ محاولات إغتيال في أوروبا وأميركا الشماليّة

اتهمت حكومات والمملكة المتحدة وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية تشيكيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد، أجهزة الاستخبارات بمحاولات قتل وخطف وترهيب أشخاص في وأميركا الشمالية.

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وقالت هذه الدول في البيان: "تتعاون هذه الأجهزة على نحو متزايد مع منظمات إجرامية دولية لاستهداف صحافيين ومعارضين ومواطنين يهود ومسؤولين حاليين وسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية. هذا الأمر غير مقبول". (العربية)