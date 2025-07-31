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عربي-دولي

بيانٌ موحد... دول تتّهم إيران بتنفيذ محاولات إغتيال في أوروبا وأميركا الشماليّة

Lebanon 24
31-07-2025 | 16:05
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اتهمت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية تشيكيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد، أجهزة الاستخبارات الإيرانية بمحاولات قتل وخطف وترهيب أشخاص في أوروبا وأميركا الشمالية.
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وقالت هذه الدول في البيان: "تتعاون هذه الأجهزة على نحو متزايد مع منظمات إجرامية دولية لاستهداف صحافيين ومعارضين ومواطنين يهود ومسؤولين حاليين وسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية. هذا الأمر غير مقبول". (العربية)
 
 
 
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