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دمشق تُشكل لجنة تحقيق في أحداث العنف بالسويداء

Lebanon 24
31-07-2025 | 16:17
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أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف الطائفية الدامية التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد خلال شهر تموز.
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واستمرت الاشتباكات لمدة أسبوع، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان.
     
واوضحت وزارة العدل في قرارها أنّ الهدف هو "كشف الظروف والملابسات التي أدت الى الأحداث" و"التحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون" و"إحالة من تثبت مشاركته إلى القضاء".
     
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، هم أربعة قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد. ونص القرار على وجوب أن ترفع تقريرها النهائي "خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".
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