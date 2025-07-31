دمشق تُشكل لجنة تحقيق في أحداث العنف بالسويداء

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أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف الطائفية الدامية التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد خلال شهر .واستمرت الاشتباكات لمدة أسبوع، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وفقًا لتقارير .واوضحت وزارة العدل في قرارها أنّ الهدف هو "كشف الظروف والملابسات التي أدت الى الأحداث" و"التحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون" و"إحالة من تثبت مشاركته إلى ".وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، هم أربعة قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد. ونص القرار على وجوب أن ترفع تقريرها النهائي "خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".