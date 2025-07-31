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عربي-دولي

بشأن الأسلحة... دولة أوروبيّة تتّخذ إجراءً ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
31-07-2025 | 16:28
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أعلنت الحكومة السلوفينيّة أنّها ستحظر كافة التبادلات التجارية المتّصلة بالأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة.
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وأشارت إلى أنّها "أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من إسرائيل وإليها".
 
 
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