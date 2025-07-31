بشأن الأسلحة... دولة أوروبيّة تتّخذ إجراءً ضدّ إسرائيل

أعلنت الحكومة السلوفينيّة أنّها ستحظر كافة التجارية المتّصلة بالأسلحة مع بسبب الحرب في غزة.

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وأشارت إلى أنّها "أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من إسرائيل وإليها".