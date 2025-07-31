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عربي-دولي

إسرائيل تُجلي عدداً كبيراً من دبلوماسييها في دولة عربيّة... ما السبب؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 16:46
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أعلنت قناة "i24news" الإسرائيليّة، أنّ تل أبيب تقوم بإجلاء جزء كبير من دبلوماسييها في الإمارات العربية المتحدة.
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وأوضحت القناة الإسرائيليّة أنّ خطوة إسرائيل تأتي وسط تحذيرات متزايدة بشأن السفر.
 
 
 
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