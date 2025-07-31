ترامب ينتقد قادة غربيين بسبب دعمهم للاعتراف بدولة فلسطين

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أبدى الرئيس الأميركي استياءه من مواقف قادة والمملكة المتحدة وكندا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب ما نقلته المتحدثة باسمه، كارولاين ليفيت.ووجّه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني بعد إعلانه عزمه الاعتراف بالدولة ، فيما كان ردّه أقل حدة تجاه مبادرتي الرئيس ورئيس الوزراء كير ستارمر.وكان ترامب اعتبر أنّ قرار الرئيس الفرنسيّ الاعتراف بدولة فلسطين "لا وزن له" و"لا يغيّر شيئًا".اما في ما يتّصل بمبادرة ستارمر الذي قال إنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول، إذا لم تتّخذ "خطوات حيوية" بينها الموافقة على وقف إطلاق النار، فاكتفى ترامب بالإشارة إلى أنه "ليس من هذا المعسكر".