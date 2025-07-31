Advertisement

عربي-دولي

ترامب ينتقد قادة غربيين بسبب دعمهم للاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
31-07-2025 | 16:46
A-
A+
Doc-P-1399199-638896025997435240.jpg
Doc-P-1399199-638896025997435240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استياءه من مواقف قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب ما نقلته المتحدثة باسمه، كارولاين ليفيت.
Advertisement

ووجّه ترامب انتقادات حادة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني بعد إعلانه عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما كان ردّه أقل حدة تجاه مبادرتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
     
وكان ترامب اعتبر أنّ قرار الرئيس الفرنسيّ الاعتراف بدولة فلسطين "لا وزن له" و"لا يغيّر شيئًا".
     
اما في ما يتّصل بمبادرة ستارمر الذي قال إنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول، إذا لم تتّخذ إسرائيل "خطوات حيوية" بينها الموافقة على وقف إطلاق النار، فاكتفى ترامب بالإشارة إلى أنه "ليس من هذا المعسكر".
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب يختلف مع قادة فرنسا وكندا وبريطانيا بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية
lebanon 24
01/08/2025 02:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الغارديان: رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطا شديدة من كبار وزراء حكومته للتحرك أسرع للاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
01/08/2025 02:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الألمانية: لا نخطط للاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
01/08/2025 02:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
للاعتراف بدولة فلسطين.. الرئيس الفرنسي سيضغط على ستارمر
lebanon 24
01/08/2025 02:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:46 | 2025-07-31
16:28 | 2025-07-31
16:17 | 2025-07-31
16:05 | 2025-07-31
16:00 | 2025-07-31
15:30 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24