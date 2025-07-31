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عربي-دولي
وزير المالية الإسرائيلي يقترح "ممر طوارئ" إلى السويداء
Lebanon 24
31-07-2025
|
23:08
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على منصة "إكس" عاد
وزير المالية
الإسرائيلي
اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إلى إثارة الجدل بدعوته إلى إنشاء ممر فوري يربط
إسرائيل
بمحافظة السويداء
جنوب سوريا
، بحجة تسهيل إدخال المساعدات للطائفة الدرزية والاستعداد عسكرياً للدفاع عنها عند الحاجة. واعتبر سموتريتش أنّ "الوضع في السويداء صعب جداً"، مشيراً إلى أنّ الهدنة الحالية لا تعدو كونها "هدوءاً مخادعاً" يهدف إلى حصار
الدروز
.
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في السياق نفسه، أعلن
وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون ساعر أنّه وجّه موظفي وزارته إلى إرسال دفعة عاجلة من المساعدات الإنسانية على خلفية «الاعتداءات الأخيرة» التي طالت الدروز وتردّي الأوضاع الإنسانية هناك. وتقدَّر قيمة الشحنة الجديدة بنحو مليوني شيكل، وتشمل طروداً غذائية ومستلزمات طبية وأدوية وإسعافات أولية، لتكون بذلك الدفعة الثانية بعد شحنة مماثلة أُرسلت في آذار الماضي.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت، بدءاً من 13 تمو ولمدة أسبوع، اشتباكات بين مسلحين من البدو ومقاتلين
دروز
، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو.
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