Advertisement

عربي-دولي

وزير المالية الإسرائيلي يقترح "ممر طوارئ" إلى السويداء

Lebanon 24
31-07-2025 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1399234-638896254068184224.png
Doc-P-1399234-638896254068184224.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على منصة "إكس" عاد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إلى إثارة الجدل بدعوته إلى إنشاء ممر فوري يربط إسرائيل بمحافظة السويداء جنوب سوريا، بحجة تسهيل إدخال المساعدات للطائفة الدرزية والاستعداد عسكرياً للدفاع عنها عند الحاجة. واعتبر سموتريتش أنّ "الوضع في السويداء صعب جداً"، مشيراً إلى أنّ الهدنة الحالية لا تعدو كونها "هدوءاً مخادعاً" يهدف إلى حصار الدروز.
Advertisement

في السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنّه وجّه موظفي وزارته إلى إرسال دفعة عاجلة من المساعدات الإنسانية على خلفية «الاعتداءات الأخيرة» التي طالت الدروز وتردّي الأوضاع الإنسانية هناك. وتقدَّر قيمة الشحنة الجديدة بنحو مليوني شيكل، وتشمل طروداً غذائية ومستلزمات طبية وأدوية وإسعافات أولية، لتكون بذلك الدفعة الثانية بعد شحنة مماثلة أُرسلت في آذار الماضي.

وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت، بدءاً من 13 تمو ولمدة أسبوع، اشتباكات بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو.
مواضيع ذات صلة
وزارة الإعلام السورية: تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى السويداء
lebanon 24
01/08/2025 08:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ درعا لـ"سانا": شكلنا لجنة طوارئ لخدمة أهلنا المنكوبين المهجرين من ريف السويداء دون تمييز
lebanon 24
01/08/2025 08:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر: التعيينات المالية قريباً "ما بتطول" (الجديد)
lebanon 24
01/08/2025 08:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"قوات سوريا الديمقراطية" تصف اشتباكات السويداء بأنها "انتكاسة لآمال السوريين"
lebanon 24
01/08/2025 08:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:47 | 2025-08-01
01:37 | 2025-08-01
01:26 | 2025-08-01
01:16 | 2025-08-01
01:12 | 2025-08-01
01:07 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24