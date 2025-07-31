وزير المالية الإسرائيلي يقترح "ممر طوارئ" إلى السويداء

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على منصة "إكس" عاد اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إلى إثارة الجدل بدعوته إلى إنشاء ممر فوري يربط بمحافظة السويداء ، بحجة تسهيل إدخال المساعدات للطائفة الدرزية والاستعداد عسكرياً للدفاع عنها عند الحاجة. واعتبر سموتريتش أنّ "الوضع في السويداء صعب جداً"، مشيراً إلى أنّ الهدنة الحالية لا تعدو كونها "هدوءاً مخادعاً" يهدف إلى حصار .في السياق نفسه، أعلن جدعون ساعر أنّه وجّه موظفي وزارته إلى إرسال دفعة عاجلة من المساعدات الإنسانية على خلفية «الاعتداءات الأخيرة» التي طالت الدروز وتردّي الأوضاع الإنسانية هناك. وتقدَّر قيمة الشحنة الجديدة بنحو مليوني شيكل، وتشمل طروداً غذائية ومستلزمات طبية وأدوية وإسعافات أولية، لتكون بذلك الدفعة الثانية بعد شحنة مماثلة أُرسلت في آذار الماضي.وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت، بدءاً من 13 تمو ولمدة أسبوع، اشتباكات بين مسلحين من البدو ومقاتلين ، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو.