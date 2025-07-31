بتمويل من ترامب.. تجديدات تطال الجناح الشرقي للبيت الأبيض

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يمضي الرئيس الأميركي في ترك بصمته على ، ليس فقط عبر سياساته بل أيضاً عبر مشاريع عمرانية ضخمة. فقد كشف موقع "بوليتيكو" عن خطة لإجراء عملية تحديث شاملة للجناح الشرقي، تصل كلفتها إلى 200 مليون دولار، لتكون الأضخم ضمن سلسلة أعمال التجديد التي أشرف عليها منذ دخوله .وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن المشروع يتضمن تشييد قاعة احتفالات رسمية تبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربّع، وتتسع لما يقارب 650 ضيفاً. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في يلول المقبل، على أن يكتمل المشروع قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.تكاليف هذه الأعمال ستغطيها تبرعات شخصية من ترامب و«مانحين وطنيين» آخرين، وفق ما ورد في الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض. وفي للعمل، سيعاد توزيع المكاتب الواقعة في الجناح الشرقي—including مكتب السيدة الأولى—إلى مواقع بديلة إلى حين انتهاء التحديثات.سلسلة التحديثات الأخيرة لا تتوقف عند هذا المشروع، فقد أمر ترامب في وقت سابق هذا العام باستبدال عشب حديقة الورود بساحة ذات أرضية صلبة، كما تحديث داخلي ذهبي للمكتب البيضاوي وتركيب ساريات أعلام جديدة في الحديقتين الشمالية والجنوبية.