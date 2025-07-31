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عربي-دولي
سعيد أمام ميلوني: تونس تحملت الكثيير بسبب المهاجرين غير النظاميين
Lebanon 24
31-07-2025
|
23:25
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أعلن الرئيس
التونسي
قيس سعيد
خلال استقباله رئيسة الوزراء
الإيطالية
جورجيا ميلوني
أن
تونس
تحملت الكثير من الأعباء جراء المهاجرين غير النظاميين.
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وأكد سعيد من قصر
قرطاج
، أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، لافتاً إلى أن بلاده ترفض أن تكون معبرا أو مستقرا.
وصرح بأنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل على ترابها من هو خارج عن قانونها هذا فضلا عن أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام دولي غير عادل وتونس هي أيضا من بين ضحاياه.
وأشار إلى أن تونس عاملت المهاجرين غير النظاميين معاملة إنسانية عند تفكيك العديد من المخيمات.
وذكر قيس سعيد أن من الضروري تكاتف جهود الجميع من أجل تنظيم جسور جوية للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين في التراب التونسي مع تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بهم وبأعضائهم.
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