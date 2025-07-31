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عربي-دولي
بعد تصريحات عراقجي بشأن المفاوضات... ترامب: على إيران تغيير نبرتها
Lebanon 24
31-07-2025
|
23:28
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إعتبر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه على
إيران
تغيير نبرة تصريحاتها بشأن التفاوض مع
الولايات المتحدة
حول البرنامج
النووي
الإيراني
.
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وأشار
ترامب
إلى أن السلطات
الإيرانية
"لا تصرح بالصواب"، ما يعني أن طهران لم تبد بعد استعدادها للمشاركة في جولة أخرى من المشاورات مع الولايات المتحدة.
وكان
وزير الخارجية
الإيراني عباس عراقجي قد صرح في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"
البريطانية
بأن "على الولايات المتحدة أن تفسر سبب مهاجمتها إيران في خضم المفاوضات وأن تضمن عدم تكرار ذلك".
كما أكد أن على الولايات المتحدة "تعويض إيران عن الأضرار التي سببتها".
وأشار عراقجي إلى أن إمكانية استمرار التفاوض مع
واشنطن
لا تزال قائمة، لكن الكثيرين في إيران يبدون الآن تشككا كبيرا في جدوى المبادرات الدبلوماسية الأميركية.
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