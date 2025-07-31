بعد تصريحات عراقجي بشأن المفاوضات... ترامب: على إيران تغيير نبرتها

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إعتبر الرئيس الأميركي أنه على تغيير نبرة تصريحاتها بشأن التفاوض مع حول البرنامج .وأشار إلى أن السلطات "لا تصرح بالصواب"، ما يعني أن طهران لم تبد بعد استعدادها للمشاركة في جولة أخرى من المشاورات مع الولايات المتحدة.وكان الإيراني عباس عراقجي قد صرح في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن "على الولايات المتحدة أن تفسر سبب مهاجمتها إيران في خضم المفاوضات وأن تضمن عدم تكرار ذلك".كما أكد أن على الولايات المتحدة "تعويض إيران عن الأضرار التي سببتها".وأشار عراقجي إلى أن إمكانية استمرار التفاوض مع لا تزال قائمة، لكن الكثيرين في إيران يبدون الآن تشككا كبيرا في جدوى المبادرات الدبلوماسية الأميركية.