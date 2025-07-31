Advertisement

عربي-دولي

بعد تصريحات عراقجي بشأن المفاوضات... ترامب: على إيران تغيير نبرتها

Lebanon 24
31-07-2025 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1399241-638896265959964827.png
Doc-P-1399241-638896265959964827.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

إعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه على إيران تغيير نبرة تصريحاتها بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني.
Advertisement

وأشار ترامب إلى أن السلطات الإيرانية "لا تصرح بالصواب"، ما يعني أن طهران لم تبد بعد استعدادها للمشاركة في جولة أخرى من المشاورات مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن "على الولايات المتحدة أن تفسر سبب مهاجمتها إيران في خضم المفاوضات وأن تضمن عدم تكرار ذلك".

كما أكد أن على الولايات المتحدة "تعويض إيران عن الأضرار التي سببتها".

وأشار عراقجي إلى أن إمكانية استمرار التفاوض مع واشنطن لا تزال قائمة، لكن الكثيرين في إيران يبدون الآن تشككا كبيرا في جدوى المبادرات الدبلوماسية الأميركية.
 
مواضيع ذات صلة
ترامب بشأن المفاوضات مع إيران: الأمر بات متأخرا جدا لكن لا يزال هناك وقت لوقف الحرب
lebanon 24
01/08/2025 08:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران أصبحت أكثر عدوانية في المفاوضات بشأن النووي
lebanon 24
01/08/2025 08:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يرد على تصريحات عراقجي... فماذا قال؟
lebanon 24
01/08/2025 08:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: قبول إيران لوقف النار يفتح الفرصة لاستئناف المفاوضات متعددة الأطراف
lebanon 24
01/08/2025 08:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:47 | 2025-08-01
01:37 | 2025-08-01
01:26 | 2025-08-01
01:16 | 2025-08-01
01:12 | 2025-08-01
01:07 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24