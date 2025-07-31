تنديد أميركي- أوروبي بتصاعد تهديدات المخابرات الإيرانية

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أعربت كل من بريطانيا والولايات المتحدة، و12 دولة حليفة من بينها فرنسا عن قلقها بشأن "تصاعد مؤامرات الاغتيال والخطف والإيذاء التي تحاك من أجهزة المخابرات ضد أفراد في وأميركا الشمالية".وفي بيان مشترك، أعلنت الدول اتحادها "في معارضة لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية، قتل وخطف وإيذاء أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا".ودعت حكومات ألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والتشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، السلطات الإيرانية إلى "وقف مثل هذه الأنشطة غير القانونية على الفور"."الحاجة إلى بناء الخبرات"وذكر المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية، أن "استخدام للاغتيالات يتطلب من المتحدة بناء الخبرة وتوجيهها إلى العمل".وبحسب المعهد فإن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، ذكرت أمام لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني بأنها "تشعر بقلق متزايد، بشأن وتيرة الزيادة المتعلقة بالتهديد ".وأُدرج هذا الاعتراف ضمن تقرير أوسع نطاقاً حول التهديد الأمني الإيراني، وقد نُشرت تقارير مماثلة سابقاً، عن عام 2020، وعن عام 2023، إلا أن التقرير الأخير بشأن إيران يأتي في وقت يتزايد فيه القلق بشأن التهديد الذي تُشكله الدول المعادية والبيئة الجيوسياسية الجديدة التي خلقتها، وفقاً للمعهد.