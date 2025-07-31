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عربي-دولي

"قاتلتُ المجانين في ولايتي الأولى".. مشادة بين ترامب وصحفي

Lebanon 24
31-07-2025 | 23:43
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بعد توقيعه حزمة أوامر تنفيذية توسّع التعريفات المتبادلة وتعزّز السياسة التجارية الأميركية، دخل الرئيس دونالد ترامب، الخميس، في سجال حاد مع أحد المراسلين في البيت الأبيض. المراسل سأل الرئيس لماذا اختار التركيز على الرسوم الجمركية في ولايته الثانية مستنداً إلى قانون يعود إلى عام 1977 لم يطبَّق سابقاً، وقال: "كان بإمكانك جمع مليارات الدولارات في ولايتك الأولى، فلماذا انتظرت؟"
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ترامب ردّ بحدة، فقال: "لأنني قضيت ولايتي الأولى أحارب المجانين مثلكم الذين حاولوا التصرف بشكل غير لائق مع رئيس مُنتخَب". وتابع مؤكداً أنه فرض بالفعل رسوماً خلال الفترة الأولى "وجنينا مئات المليارات من الدولارات من الصين"، قبل أن يضيف أنّ جائحة كوفيد-19 جعلت فرض رسوم جديدة على حلفاء مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا أمراً غير ملائم في تلك المرحلة.

وأشار الرئيس إلى أنّ وسائل الإعلام "لم تُغطِّ الرسوم التي جمعناها بشكل جيد". وفي بيان لاحق، أوضح البيت الأبيض أنّ الأوامر التنفيذية الجديدة تهدف إلى "حماية الأمن القومي والاقتصاد الأميركي عبر علاقات تجارية عادلة ومتوازنة تعود بالنفع على العمال والمزارعين والمصنّعين وتعزّز القاعدة الصناعية الدفاعية".

المواجهة جاءت بعد أيام من إعلان ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن اتفاق تجاري يشمل رسوماً جمركية موحّدة بنسبة 15% على السيارات وسلع أخرى. وخلال لقائهما في تيرنبيري بجنوب غرب اسكتلندا في 27 تموز 2025، قال ترامب إن الصفقة "تفتح الأسواق الأوروبية على مصراعيها"، فيما أكدت فون دير لاين أنّ أوروبا ستشتري ما قيمته 150 مليار دولار من الطاقة الأميركية، إضافة إلى استثمارات بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. (fox news)
 
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