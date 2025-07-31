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عربي-دولي

هذا آخر ما قاله ترامب عن موسكو وغزة

Lebanon 24
31-07-2025 | 23:46
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في تصريح جديد، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، بانتقاد بشدة سلوك روسيا "المثير للاشمئزاز" تجاه أوكرانيا، كما قال، مشيرا إلى انه يعتزم فرض عقوبات على موسكو في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
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وقال ترامب، متحدثا للصحفيين في المكتب البيضاوي، إنه غير متأكد مما إذا كانت العقوبات ستردع روسيا.

وأمهل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الثامن من أغسطس للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سيرد بضغوط اقتصادية.

وعن الوضع في قطاع غزة، قال ترامب إنه "مروّع".

واعتبر خطط كندا للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر أنه لا تروق له، لكنه أضاف أنها لا تفسد محادثات التجارة مع أوتاوا.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال ترامب إن الإيرانيين "يتصرفون بشكل سيء للغاية"، مضيفا أن إيران "لا تقول الشيء الصحيح".(سكاي نيوز)
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