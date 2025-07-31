هذا آخر ما قاله ترامب عن موسكو وغزة

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في تصريح جديد، قام الرئيس الأميركي ، أمس الخميس، بانتقاد بشدة سلوك "المثير للاشمئزاز" تجاه ، كما قال، مشيرا إلى انه يعتزم فرض عقوبات على في حال عدم التوصل إلى اتفاق.وقال ، متحدثا للصحفيين في المكتب البيضاوي، إنه غير متأكد مما إذا كانت ستردع روسيا.وأمهل ترامب حتى الثامن من أغسطس للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سيرد بضغوط اقتصادية.وعن الوضع في قطاع غزة، قال ترامب إنه "مروّع".واعتبر خطط كندا للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر أنه لا تروق له، لكنه أضاف أنها لا تفسد محادثات التجارة مع أوتاوا.وفيما يتعلق بالملف ، قال ترامب إن الإيرانيين "يتصرفون بشكل سيء للغاية"، مضيفا أن "لا تقول الشيء الصحيح".(سكاي نيوز)