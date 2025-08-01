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مصادرة ممتلكاته بتهمة "التخابر".. محكمة حوثية تقضي بإعدام أحمد علي صالح

Lebanon 24
01-08-2025 | 00:16
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أصدرت المحكمة العسكرية المركزية التابعة لجماعة الحوثي، صباح الخميس، حكماً يقضي بإعدام نجل الرئيس اليمني الراحل، أحمد علي عبدالله صالح، ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته، بعد إدانته بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو" إضافة إلى "الفساد".
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الحكم، الذي تزامن مع أحكام تكميلية تشمل استرداد الأموال التي وُصفت بالمختلسة وحرمانه من تولّي أي منصب عام، يأتي في ظل تصعيد قضائي من جانب الجماعة ضد شخصيات محسوبة على نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح. ولم يصدُر أي تعليق من مكتب أحمد علي حتى كتابة هذه السطور. (الحدث)
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