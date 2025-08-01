مصادرة ممتلكاته بتهمة "التخابر".. محكمة حوثية تقضي بإعدام أحمد علي صالح

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أصدرت المركزية التابعة لجماعة ، صباح الخميس، حكماً يقضي بإعدام نجل الرئيس اليمني الراحل، أحمد ، ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته، بعد إدانته بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو" إضافة إلى "الفساد".الحكم، الذي تزامن مع أحكام تكميلية تشمل استرداد الأموال التي وُصفت بالمختلسة وحرمانه من تولّي أي منصب عام، يأتي في ظل تصعيد قضائي من جانب الجماعة ضد شخصيات محسوبة على نظام الرئيس الراحل علي . ولم يصدُر أي تعليق من علي حتى كتابة هذه السطور. (الحدث)