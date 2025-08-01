سوريا تتصدر.. دول عربية شملتها قائمة ترامب للرسوم الجمركية الجديدة

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وقّع الرئيس الأميركي مساء الخميس أمراً تنفيذياً يرفع الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي ترى أنّ ميزانها التجاري يميل لمصلحتها، في خطوة وصفها بأنها "إعادة هيكلة للتجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمّال ". وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض، تدخل التعريفات حيّز التنفيذ في 7 آب، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محدداً أساساً.وأوضح بيان البيت الأبيض أنّ نسب الرسوم الجديدة تتراوح بين 10% و41%، مع استثناء التي فُرضت على سلعها المستوردة رسوم وصلت إلى 50%. وتصدّرت القائمة بأعلى نسبة (41%)، على أن تُطبّق هذه التعريفات على الدول التي لم تتوصل لاتفاقات ثنائية مع .15% على .25% على .30% على الجزائر وليبيا.35% على .41% على سوريا. (سكاي نيوز)