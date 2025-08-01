Advertisement

إقتصاد

سوريا تتصدر.. دول عربية شملتها قائمة ترامب للرسوم الجمركية الجديدة

Lebanon 24
01-08-2025 | 01:07
A-
A+
Doc-P-1399276-638896326331222765.png
Doc-P-1399276-638896326331222765.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس أمراً تنفيذياً يرفع الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي ترى الولايات المتحدة أنّ ميزانها التجاري يميل لمصلحتها، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها "إعادة هيكلة للتجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمّال الأميركيين". وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض، تدخل التعريفات حيّز التنفيذ في 7 آب، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محدداً أساساً.
Advertisement

وأوضح بيان البيت الأبيض أنّ نسب الرسوم الجديدة تتراوح بين 10% و41%، مع استثناء البرازيل التي فُرضت على سلعها المستوردة رسوم وصلت إلى 50%. وتصدّرت سوريا القائمة بأعلى نسبة (41%)، على أن تُطبّق هذه التعريفات على الدول التي لم تتوصل لاتفاقات ثنائية مع واشنطن.

الرسوم على بعض الدول العربية:
15% على الأردن.
25% على تونس.
30% على الجزائر وليبيا.
35% على العراق.
41% على سوريا. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
3 دول عربية تتصدر قائمة مستوردي القمح الروسي في إفريقيا!
lebanon 24
01/08/2025 11:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيطالي: إذا لم نتوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة فلدى بروكسل قائمة بالرسوم الجمركية
lebanon 24
01/08/2025 11:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأفرض في الأغلب رسوماً جمركية مباشرة على معظم دول العالم
lebanon 24
01/08/2025 11:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها 3 دول عربية... ترامب يفرض رسومًا جمركية على هذه الدول
lebanon 24
01/08/2025 11:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:19 | 2025-08-01
03:52 | 2025-08-01
03:49 | 2025-08-01
03:37 | 2025-08-01
03:12 | 2025-08-01
02:40 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24