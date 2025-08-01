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إقتصاد
سوريا تتصدر.. دول عربية شملتها قائمة ترامب للرسوم الجمركية الجديدة
Lebanon 24
01-08-2025
|
01:07
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وقّع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مساء الخميس أمراً تنفيذياً يرفع الرسوم الجمركية على عشرات الدول التي ترى
الولايات المتحدة
أنّ ميزانها التجاري يميل لمصلحتها، في خطوة وصفها
البيت الأبيض
بأنها "إعادة هيكلة للتجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمّال
الأميركيين
". وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض، تدخل التعريفات حيّز التنفيذ في 7 آب، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محدداً أساساً.
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وأوضح بيان البيت الأبيض أنّ نسب الرسوم الجديدة تتراوح بين 10% و41%، مع استثناء
البرازيل
التي فُرضت على سلعها المستوردة رسوم وصلت إلى 50%. وتصدّرت
سوريا
القائمة بأعلى نسبة (41%)، على أن تُطبّق هذه التعريفات على الدول التي لم تتوصل لاتفاقات ثنائية مع
واشنطن
.
الرسوم على بعض
الدول العربية
:
15% على
الأردن
.
25% على
تونس
.
30% على الجزائر وليبيا.
35% على
العراق
.
41% على سوريا. (سكاي نيوز)
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