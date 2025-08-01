بالقرب من مطار كندي.. تحطم طائرة على الطريق

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تحطمت طائرة صغيرة، يوم الخميس، في على طول طريق درايف غرب مطار الدولي، حسبما ذكرت قناة سي تي .وقالت شرطة أوتاوا إن طريق ريفرسايد درايف مغلق بين هانت كلوب وريفير رودز لإجراء تحقيق "بينما تتواجد في مكان الحادث".وقالت الشرطة إنه "لا يوجد خطر على السلامة العامة"، وحثت السكان على تجنب المنطقة.ولم تتوفر تفاصيل أخرى، وفقا للتقرير.