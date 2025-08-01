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بالقرب من مطار كندي.. تحطم طائرة على الطريق

Lebanon 24
01-08-2025 | 01:16
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تحطمت طائرة صغيرة، يوم الخميس، في كندا على طول طريق ريفرسايد درايف غرب مطار أوتاوا الدولي، حسبما ذكرت قناة سي تي سي نيوز.
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وقالت شرطة أوتاوا إن طريق ريفرسايد درايف مغلق بين هانت كلوب وريفير رودز لإجراء تحقيق "بينما تتواجد خدمات الطوارئ في مكان الحادث".

وقالت الشرطة إنه "لا يوجد خطر على السلامة العامة"، وحثت السكان على تجنب المنطقة.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى، وفقا للتقرير.
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