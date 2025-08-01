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روسيا تعلن إسقاط 60 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

Lebanon 24
01-08-2025 | 01:37
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أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية 60 طائرة مسيرة من طراز الطائرات الجوية أطلقتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية.
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ووفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، توزعت الطائرات المسيرة المهاجمة والتي تم إسقاطها حسب المناطق:

- 31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.

- 12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف.

- 5 طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار كراي (أقصى جنوب روسيا).

- 4 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود.

- 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج.

- طائرتان مسيرتان فوق مقاطعة ليبيتسك.

- طائرتان مسيرتان فوق مقاطعة تولا.

- طائرة مسيرة واحدة فوق مياه بحر آزوف.
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