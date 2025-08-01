روسيا تعلن إسقاط 60 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

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أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية 60 طائرة مسيرة من طراز الطائرات الجوية أطلقتها القوات خلال الليلة الماضية.ووفق ما أعلنته ، توزعت الطائرات المسيرة المهاجمة والتي تم إسقاطها حسب المناطق:- 31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.- 12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف.- 5 طائرات مسيرة فوق إقليم كراي (أقصى جنوب روسيا).- 4 طائرات مسيرة فوق مياه .- 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج.- طائرتان مسيرتان فوق مقاطعة ليبيتسك.- طائرتان مسيرتان فوق .- طائرة مسيرة واحدة فوق مياه .