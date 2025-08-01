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عربي-دولي
روسيا تعلن إسقاط 60 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
Lebanon 24
01-08-2025
|
01:37
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أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية 60 طائرة مسيرة من طراز الطائرات الجوية أطلقتها القوات
الأوكرانية
خلال الليلة الماضية.
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ووفق ما أعلنته
وزارة الدفاع الروسية
، توزعت الطائرات المسيرة المهاجمة والتي تم إسقاطها حسب المناطق:
- 31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.
- 12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف.
- 5 طائرات مسيرة فوق إقليم
كراسنودار
كراي (أقصى جنوب روسيا).
- 4 طائرات مسيرة فوق مياه
البحر الأسود
.
- 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج.
- طائرتان مسيرتان فوق مقاطعة ليبيتسك.
- طائرتان مسيرتان فوق
مقاطعة تولا
.
- طائرة مسيرة واحدة فوق مياه
بحر آزوف
.
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