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إقتصاد
باستخدام الأصول الروسية المجمدة.. الكونغرس يبحث أكبر تمويل لأوكرانيا
Lebanon 24
01-08-2025
|
02:40
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طرح عضوا لجنة الشؤون الخارجية في
مجلس الشيوخ
، جين شاهين (ديمقراطية، نيو هامبشر) وليزا موركوفسكي (جمهورية، ألاسكا)، مشروع قانون يمنح
أوكرانيا
مساعدات بقيمة 54.6 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 و2027 (بدءاً من 1 تشرين الأول 2025)، مع تضمين آليات لتمويل جزء منها من عوائد الأصول الروسية المجمّدة في
الولايات المتحدة
.
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يقترح النص تخصيص 30 مليار دولار للدعم العسكري المباشر، إلى جانب 3 مليارات عبر "التمويل العسكري الأجنبي" كمنح أو قروض لشراء أسلحة أميركية. كما يرفع سقف "سلطة السحب الرئاسية" من 100 مليون إلى 6 مليارات دولار في كل من سنتي 2026 و2027، ويحوّل 600 مليون دولار عبر
وزارة الخارجية
لدعم أجهزة إنفاذ القانون في أوكرانيا وبرامج مكافحة الفساد.
يشمل المشروع مليار دولار لمبادرة ثلاثية لتطوير وإنتاج مسيّرات قتالية بمشاركة الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان، ويجيز نقل الأسلحة غير القانونية المصادَرة إلى
كييف
. كذلك يُحتسب جزء من الدعم العسكري كمساهمة أميركية في "صندوق الاستثمار الأميركي-الأوكراني لإعادة الإعمار" المنشأ في أيار 2025، مع إنشاء فريق اتحادي لتعقّب أصول "الأوليغارشيين
الروس
" وتجميدها عند الاشتباه بالالتفاف على
العقوبات
.
يُذكر أن آخر رزمة أقَرّها الكونغرس في نيسان 2024 بلغت 61 مليار دولار، ولا تزال بعض مخصّصاتها غير منفَقة حتى الآن. (روسيا اليوم)
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