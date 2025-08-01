Advertisement

إقتصاد

باستخدام الأصول الروسية المجمدة.. الكونغرس يبحث أكبر تمويل لأوكرانيا

Lebanon 24
01-08-2025 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1399331-638896383351203651.png
Doc-P-1399331-638896383351203651.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طرح عضوا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، جين شاهين (ديمقراطية، نيو هامبشر) وليزا موركوفسكي (جمهورية، ألاسكا)، مشروع قانون يمنح أوكرانيا مساعدات بقيمة 54.6 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 و2027 (بدءاً من 1 تشرين الأول 2025)، مع تضمين آليات لتمويل جزء منها من عوائد الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة.
Advertisement

يقترح النص تخصيص 30 مليار دولار للدعم العسكري المباشر، إلى جانب 3 مليارات عبر "التمويل العسكري الأجنبي" كمنح أو قروض لشراء أسلحة أميركية. كما يرفع سقف "سلطة السحب الرئاسية" من 100 مليون إلى 6 مليارات دولار في كل من سنتي 2026 و2027، ويحوّل 600 مليون دولار عبر وزارة الخارجية لدعم أجهزة إنفاذ القانون في أوكرانيا وبرامج مكافحة الفساد.

يشمل المشروع مليار دولار لمبادرة ثلاثية لتطوير وإنتاج مسيّرات قتالية بمشاركة الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان، ويجيز نقل الأسلحة غير القانونية المصادَرة إلى كييف. كذلك يُحتسب جزء من الدعم العسكري كمساهمة أميركية في "صندوق الاستثمار الأميركي-الأوكراني لإعادة الإعمار" المنشأ في أيار 2025، مع إنشاء فريق اتحادي لتعقّب أصول "الأوليغارشيين الروس" وتجميدها عند الاشتباه بالالتفاف على العقوبات.

يُذكر أن آخر رزمة أقَرّها الكونغرس في نيسان 2024 بلغت 61 مليار دولار، ولا تزال بعض مخصّصاتها غير منفَقة حتى الآن. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
حظر استخدام تطبيق واتساب على الأجهزة الرسمية لموظفي الكونغرس (أكسيوس)
lebanon 24
01/08/2025 11:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر: مصادرة الأصول الروسية مسألة معقدة
lebanon 24
01/08/2025 11:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم: الهجمات المقبلة ستشهد استخداما أكبر للصواريخ فرط الصوتية لضمان اختراق الدفاعات الجوية
lebanon 24
01/08/2025 11:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي إيراني الجمعة باستخدام صاروخ "سويوز" الروسي (تسنيم)
lebanon 24
01/08/2025 11:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:19 | 2025-08-01
03:52 | 2025-08-01
03:49 | 2025-08-01
03:37 | 2025-08-01
03:12 | 2025-08-01
02:34 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24