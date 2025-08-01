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عربي-دولي
داعش يتبنّى نصف الهجمات شرق الكونغو
Lebanon 24
01-08-2025
|
03:37
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لم تكن مجزرة الكنيسة سوى حلقة إضافية في مسلسل العنف الذي يطوّق كوماندا، البلدة الواقعة في مقاطعة إيتوري شمال شرقي
الكونغو
الديمقراطية
. فمع فجر الأحد الماضي، دوّى هجوم دامٍ على
كنيسة
كاثوليكية نفّذه فصيل موالٍ لتنظيم داعش يُعرف بـ"القوات الديمقراطية المتحالفة"، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً وخطف عدد من الشبان، في أسوأ اعتداء تشهده المنطقة بعد أشهر من هدوء نسبي.
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منذ ذلك الصباح، لم ينقطع أزيز الرصاص. الفصيل كثّف غاراته المتتالية لترهيب السكان وإخضاعهم ومعاقبة كل من يشتبه بتعاونه مع القوات الكونغولية. وابتداءً من مطلع
تموز
الماضي، أحصت السلطات المحلية أكثر من 30 هجوماً في مثلث يمتد عبر إيرومو ومامباسا، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن نحو نصفها.
ووفق إذاعة
فرنسا الدولية
، جاءت هذه الضربات كـ"انتقام" على هجوم للجيش الأوغندي استهدف أحد معسكرات الفصيل في غابات مامباسا الشهر الماضي، قبل أن يتسع الضغط حتى باتت كوماندا شبه محاصرة.
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