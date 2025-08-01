داعش يتبنّى نصف الهجمات شرق الكونغو

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لم تكن مجزرة الكنيسة سوى حلقة إضافية في مسلسل العنف الذي يطوّق كوماندا، البلدة الواقعة في مقاطعة إيتوري شمال شرقي . فمع فجر الأحد الماضي، دوّى هجوم دامٍ على كاثوليكية نفّذه فصيل موالٍ لتنظيم داعش يُعرف بـ"القوات الديمقراطية المتحالفة"، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً وخطف عدد من الشبان، في أسوأ اعتداء تشهده المنطقة بعد أشهر من هدوء نسبي.منذ ذلك الصباح، لم ينقطع أزيز الرصاص. الفصيل كثّف غاراته المتتالية لترهيب السكان وإخضاعهم ومعاقبة كل من يشتبه بتعاونه مع القوات الكونغولية. وابتداءً من مطلع الماضي، أحصت السلطات المحلية أكثر من 30 هجوماً في مثلث يمتد عبر إيرومو ومامباسا، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن نحو نصفها.