ويتكوف يصل رفح وسط تعزيزات إسرائيلية

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وصل المبعوث الأميركي ، الجمعة، إلى مركز مساعدات في جنوب برفقة السفير الأميركي في ، تزامناً مع تعزيزات أمنية شملت مزيداً من الدبابات والآليات في محيط مناطق وسط وجنوب القطاع.وأفادت "العربية" أن الانتشار تمحور حول محور نتساريم ومنطقة الشاكوش بمواصي ، حيث تُوزَّع المساعدات عبر مراكز ميدانية تديرها منظمات مدعومة أميركياً، أبرزها "مؤسسة غزة الإنسانية".وكان ويتكوف قد اجتمع الخميس برئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، في وقت يحذّر فيه مرصد عالمي لمراقبة الجوع من مجاعة ووسط تصاعد الضغوط الدولية على حكومة بسبب الدمار الواسع والقيود المفروضة على المساعدات.