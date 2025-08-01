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عربي-دولي

ويتكوف يصل رفح وسط تعزيزات إسرائيلية

Lebanon 24
01-08-2025 | 03:52
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وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الجمعة، إلى مركز مساعدات في رفح جنوب قطاع غزة برفقة السفير الأميركي في تل أبيب، تزامناً مع تعزيزات أمنية شملت مزيداً من الدبابات والآليات الإسرائيلية في محيط مناطق وسط وجنوب القطاع.
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وأفادت "العربية" أن الانتشار الإسرائيلي تمحور حول محور نتساريم ومنطقة الشاكوش بمواصي خان يونس، حيث تُوزَّع المساعدات عبر مراكز ميدانية تديرها منظمات مدعومة أميركياً، أبرزها "مؤسسة غزة الإنسانية".

وكان ويتكوف قد اجتمع الخميس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، في وقت يحذّر فيه مرصد عالمي لمراقبة الجوع من مجاعة ووسط تصاعد الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو بسبب الدمار الواسع والقيود المفروضة على المساعدات.
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