30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ويتكوف يصل رفح وسط تعزيزات إسرائيلية
Lebanon 24
01-08-2025
|
03:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل المبعوث الأميركي
ستيف ويتكوف
، الجمعة، إلى مركز مساعدات في
رفح
جنوب
قطاع غزة
برفقة السفير الأميركي في
تل أبيب
، تزامناً مع تعزيزات أمنية شملت مزيداً من الدبابات والآليات
الإسرائيلية
في محيط مناطق وسط وجنوب القطاع.
Advertisement
وأفادت "العربية" أن الانتشار
الإسرائيلي
تمحور حول محور نتساريم ومنطقة الشاكوش بمواصي
خان يونس
، حيث تُوزَّع المساعدات عبر مراكز ميدانية تديرها منظمات مدعومة أميركياً، أبرزها "مؤسسة غزة الإنسانية".
وكان ويتكوف قد اجتمع الخميس برئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، في وقت يحذّر فيه مرصد عالمي لمراقبة الجوع من مجاعة ووسط تصاعد الضغوط الدولية على حكومة
نتنياهو
بسبب الدمار الواسع والقيود المفروضة على المساعدات.
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يصل إلى مركز مساعدات في رفح بقطاع غزة
Lebanon 24
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يصل إلى مركز مساعدات في رفح بقطاع غزة
01/08/2025 11:40:57
01/08/2025 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات إسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة تمهيدا لزيارة ويتكوف (العربية)
Lebanon 24
تعزيزات إسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة تمهيدا لزيارة ويتكوف (العربية)
01/08/2025 11:40:57
01/08/2025 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف يصل الدوحة مساء الأربعاء ويشارك في دفع إمكانية التقدم لتحقيق اتفاق بشأن غزة
Lebanon 24
ويتكوف يصل الدوحة مساء الأربعاء ويشارك في دفع إمكانية التقدم لتحقيق اتفاق بشأن غزة
01/08/2025 11:40:57
01/08/2025 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني يرسل تعزيزات ضخمة إلى كردفان وسط هدوء حذر
Lebanon 24
الجيش السوداني يرسل تعزيزات ضخمة إلى كردفان وسط هدوء حذر
01/08/2025 11:40:57
01/08/2025 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت 3800 مسيّرة و260 صاروخا في هجماتها على أوكرانيا في تموز
Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت 3800 مسيّرة و260 صاروخا في هجماتها على أوكرانيا في تموز
04:19 | 2025-08-01
01/08/2025 04:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بارو يعلن إرسال فرنسا 40 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى غزة
Lebanon 24
بارو يعلن إرسال فرنسا 40 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى غزة
03:49 | 2025-08-01
01/08/2025 03:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
داعش يتبنّى نصف الهجمات شرق الكونغو
Lebanon 24
داعش يتبنّى نصف الهجمات شرق الكونغو
03:37 | 2025-08-01
01/08/2025 03:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نتنياهو يسعى لإطالة الحرب في غزة "متحديا الرغبة في إنهائها"
Lebanon 24
ترامب: نتنياهو يسعى لإطالة الحرب في غزة "متحديا الرغبة في إنهائها"
03:12 | 2025-08-01
01/08/2025 03:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الأصول الروسية المجمدة.. الكونغرس يبحث أكبر تمويل لأوكرانيا
Lebanon 24
باستخدام الأصول الروسية المجمدة.. الكونغرس يبحث أكبر تمويل لأوكرانيا
02:40 | 2025-08-01
01/08/2025 02:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
07:30 | 2025-07-31
31/07/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
06:09 | 2025-07-31
31/07/2025 06:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
16:15 | 2025-07-31
31/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
11:00 | 2025-07-31
31/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
15:32 | 2025-07-31
31/07/2025 03:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:19 | 2025-08-01
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت 3800 مسيّرة و260 صاروخا في هجماتها على أوكرانيا في تموز
03:49 | 2025-08-01
بارو يعلن إرسال فرنسا 40 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى غزة
03:37 | 2025-08-01
داعش يتبنّى نصف الهجمات شرق الكونغو
03:12 | 2025-08-01
ترامب: نتنياهو يسعى لإطالة الحرب في غزة "متحديا الرغبة في إنهائها"
02:40 | 2025-08-01
باستخدام الأصول الروسية المجمدة.. الكونغرس يبحث أكبر تمويل لأوكرانيا
02:34 | 2025-08-01
بعد اتهامها بمحاولات اغتيال وخطف في الخارج.. هكذا علّقت إيران
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
01/08/2025 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
01/08/2025 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
01/08/2025 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24