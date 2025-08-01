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بسبب السنوار.. مسؤول إيرانيّ سابق يدخل السجن

Lebanon 24
01-08-2025 | 05:08
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قررت محكمة إيرانية سجن مسؤول كبير سابق في وزارة الداخلية الإيرانية، وذلك بتهمة انتقاد زعيم حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار.
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وذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية أنَّ المسؤول السابق الموقوف هو عبد الرضا داوري، وكان يشغلُ منصب مستشار وزير الداخلية الإيراني، ونائب رئيس وكالة الأنباء الرسمية، وهو معروف بمنشوراته الاستفزازية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
 
وتبين أن سبب سجن داوري يعود إلى منشور منذ أيلول 2024، وقد شكك فيه بالسنوار وبإمكانية تعامله مع الإسرائيليين، وقال: "أثناء سجنه في إسرائيل، كان السنوار يجيد اللغة العبرية، وكان بمثابة وسيط بين السجناء والسلطات الإسرائيلية".

وأشار داوري إلى وجود "علامات استفهام كبيرة"، لأن هجوم حركة "حماس" يوم 7 تشرين الأول 2023، بدأ من دون تنسيق مع إسماعيل هنية أو حزب الله في لبنان أو إيران.

ولاحقاً، حذف المسؤول الإيراني المنشور، في حين أن الحكم الجديد الذي طاله يشمل غرامة مالية، مصادرة هاتفه ومنعه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. (إرم نيوز)
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