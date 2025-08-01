بعد منشورات لطالبة فلسطينية.. فرنسا تعلق استقبال الغزيين

الفرنسي ستتوقف عن استقبال أشخاص يتم إجلاؤهم من بانتظار صدور نتائج تحقيق حول استقبال طالبة فلسطينية شاركت منشورات معادية للسامية على .

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وقال لقناة "France Info" التلفزيونية: "لن تجرى أي عملية من هذا النوع، أي عملية إجلاء من أي نوع كان طالما أننا لم تستخلص العبر من هذا التحقيق" بشأن الطالبة التي ألغي تسجيلها الجامعي.



كما شدد على أنه "ستُراجع من جديد إجراءات دخول كل الأشخاص الذين دخلوا إلى " التي استقبلت عشرات الغزيين منذ اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني في 7 تشرين الأول 2023. (العربية)