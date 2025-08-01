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عربي-دولي

بعد منشورات لطالبة فلسطينية.. فرنسا تعلق استقبال الغزيين

Lebanon 24
01-08-2025 | 05:34
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا ستتوقف عن استقبال أشخاص يتم إجلاؤهم من قطاع غزة بانتظار صدور نتائج تحقيق حول استقبال طالبة فلسطينية شاركت منشورات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وقال بارو لقناة "France Info" التلفزيونية: "لن تجرى أي عملية من هذا النوع، أي عملية إجلاء من أي نوع كان طالما أننا لم تستخلص العبر من هذا التحقيق" بشأن الطالبة التي ألغي تسجيلها الجامعي.

كما شدد على أنه "ستُراجع من جديد إجراءات دخول كل الأشخاص الذين دخلوا إلى فرنسا" التي استقبلت عشرات الغزيين منذ اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني في 7 تشرين الأول 2023. (العربية) 
 
 
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