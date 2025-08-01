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منظمة: نظام توزيع المساعدات تحول إلى "حمامات دم" في غزة

Lebanon 24
01-08-2025 | 05:48
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قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، إن نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمامات دم منتظمة، وذلك في وقت تتواتر فيه المجازر الإسرائيلية بحق بحق سكان غزة الذين يحاولون الحصول على بعض الطعام عند مراكز تديرها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".
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وذكرت المنظمة الحقوقية أنَّ الجيش الإسرائيلي والمقاولين وضعوا نظاماً عسكرياً مُعيباً لتوزيع المساعدات بغزة، واصفة قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام بأنه جريمة حرب.
وذكرت المنظمة أنَّ "استمرار إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من المساعدات جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، مؤكدة أن "الوضع الإنساني المزري بالقطاع نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاح حرب".

وطالبت المنظمةُ الولاياتِ المتحدةَ وإسرائيلَ بتعليق نظام توزيع المساعدات المعيب في غزة، كما طالبت العالمَ بالضغط على إسرائيل لرفع القيود الشاملة غير القانونية عن دخول المساعدات لغزة. (الجزيرة نت)
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