منظمة: نظام توزيع المساعدات تحول إلى "حمامات دم" في غزة

قالت منظمة " "، الجمعة، إن نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمامات دم منتظمة، وذلك في وقت تتواتر فيه المجازر بحق بحق الذين يحاولون الحصول على بعض الطعام عند مراكز تديرها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".

Advertisement

وذكرت المنظمة الحقوقية أنَّ الجيش والمقاولين وضعوا نظاماً عسكرياً مُعيباً لتوزيع المساعدات بغزة، واصفة قتل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام بأنه جريمة حرب.

وذكرت المنظمة أنَّ "استمرار إسرائيل في حرمان من المساعدات جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، مؤكدة أن "الوضع الإنساني المزري بالقطاع نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاح حرب".



وطالبت المنظمةُ الولاياتِ المتحدةَ وإسرائيلَ بتعليق نظام توزيع المساعدات المعيب في غزة، كما طالبت العالمَ بالضغط على إسرائيل لرفع القيود الشاملة غير القانونية عن دخول المساعدات لغزة. (الجزيرة نت)