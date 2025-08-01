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عربي-دولي
جديد أحداث السويداء.. دمشق تعلن تشكيل لجنة تحقيق
Lebanon 24
01-08-2025
|
06:03
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أعلنت
وزارة العدل
السورية
، أمس الخميس، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث
السويداء
الأخيرة (جنوبي البلاد) في وقت تعرضت رواتب عاملين بالقطاع العام في المحافظة للسطو.
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وقالت وزارة العدل إن اللجنة تتألف من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، مشيرة إلى أنَّ القرار نص على وجوب أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي "خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر".
وبحسب القرار، تحدد مهام اللجنة بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى
القضاء
.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللجنة ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة.
وتشهد السويداء وقفاً لإطلاق النار منذ مساء 19
تموز
الماضي، وذلك عقب اشتباكات دامية دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت عشرات القتلى من الطرفين.
(الجزيرة نت)
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