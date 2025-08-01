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عربي-دولي

فيديو ينتشر لفنان سوريّ مؤيّد لبشار الأسد.. ما فعله به أشخاص مروّع! (فيديو)

Lebanon 24
01-08-2025 | 06:09
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتوقيف الفنان عمر خيري في مدينة الباب بريف حلب.
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ولك يصدر أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.

وانتشرت معلومات على صفحات عدة في موقع فيسبوك تقول إن ما حصل سببه تأييد خيري لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، فيما أشار البعض أن الحادث جاء بسبب رفض المنفذين للغناء لأنه لا يتماشى مع معتقداتهم.
 
وفي مقاطع فيديو وثقت ماحصل ظهر مجموعة من الأشخاص وهم يرسمون على وجه خيري ويحلقون شعره ويتوجهون له بعبارات وصفت بالمهينة، وأجبروه على ترديد عبارات مؤيدة للسلطة الانتقالية.

وقال نشطاء إنه أثناء قيام خيري بإحياء حفل زفاف قامت مجموعة من الشبان بايقاف الحفل واعتقاله والاعتداء عليه بالضرب. (سكاي نيوز عربية) 
 
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