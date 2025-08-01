28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فيديو ينتشر لفنان سوريّ مؤيّد لبشار الأسد.. ما فعله به أشخاص مروّع! (فيديو)
Lebanon 24
01-08-2025
|
06:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول ناشطون على
مواقع التواصل الاجتماعي
معلومات تفيد بتوقيف الفنان عمر خيري في مدينة الباب
بريف
حلب.
Advertisement
ولك يصدر أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.
وانتشرت معلومات على صفحات عدة في موقع
فيسبوك
تقول إن ما حصل سببه تأييد خيري لنظام الرئيس السابق
بشار الأسد
، فيما أشار البعض أن الحادث جاء بسبب رفض المنفذين للغناء لأنه لا يتماشى مع معتقداتهم.
وفي مقاطع فيديو وثقت ماحصل ظهر مجموعة من الأشخاص وهم يرسمون على وجه خيري ويحلقون شعره ويتوجهون له بعبارات وصفت بالمهينة، وأجبروه على ترديد عبارات مؤيدة للسلطة الانتقالية.
وقال نشطاء إنه أثناء قيام خيري بإحياء حفل زفاف قامت مجموعة من الشبان بايقاف الحفل واعتقاله والاعتداء عليه بالضرب. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
الأكثر تداولاً.. فيديو جديد قيل إنه لبشار الأسد
Lebanon 24
الأكثر تداولاً.. فيديو جديد قيل إنه لبشار الأسد
01/08/2025 23:14:23
01/08/2025 23:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قيلَ إنه لبشار الأسد في موسكو.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو قيلَ إنه لبشار الأسد في موسكو.. شاهدوه!
01/08/2025 23:14:23
01/08/2025 23:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة... ممثل سوري مؤيد لنظام الأسد يعتذر لهؤلاء (فيديو)
Lebanon 24
على الهواء مباشرة... ممثل سوري مؤيد لنظام الأسد يعتذر لهؤلاء (فيديو)
01/08/2025 23:14:23
01/08/2025 23:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: فنان يعزف على العود خلال استئصال ورم من دماغه
Lebanon 24
فيديو ينتشر: فنان يعزف على العود خلال استئصال ورم من دماغه
01/08/2025 23:14:23
01/08/2025 23:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
فنون ومشاهير
تابع
قد يعجبك أيضاً
عملية نوعية للحوثيين تستهدف مطار اللد الإسرائيلي
Lebanon 24
عملية نوعية للحوثيين تستهدف مطار اللد الإسرائيلي
15:30 | 2025-08-01
01/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أميركا.. تحذير خاص من "الفنادق الراقية"!
Lebanon 24
من أميركا.. تحذير خاص من "الفنادق الراقية"!
15:08 | 2025-08-01
01/08/2025 03:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: سنصلي صلاة الشكر في غزة بعد زوال الاحتلال والظلم
Lebanon 24
أردوغان: سنصلي صلاة الشكر في غزة بعد زوال الاحتلال والظلم
14:50 | 2025-08-01
01/08/2025 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القسام تنشر فيديو جديدًا لأحد الرهائن الإسرائيليين داخل نفق في غزة
Lebanon 24
القسام تنشر فيديو جديدًا لأحد الرهائن الإسرائيليين داخل نفق في غزة
14:42 | 2025-08-01
01/08/2025 02:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يُفرج عن "مهندس تفجيرات باريس" بعد ٣٠ عام خلف القضبان؟
Lebanon 24
هل يُفرج عن "مهندس تفجيرات باريس" بعد ٣٠ عام خلف القضبان؟
14:19 | 2025-08-01
01/08/2025 02:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات إطفاء تحرّكت.. ماذا تشهد الضاحية؟ (فيديو)
Lebanon 24
سيارات إطفاء تحرّكت.. ماذا تشهد الضاحية؟ (فيديو)
06:56 | 2025-08-01
01/08/2025 06:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني
Lebanon 24
نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني
09:35 | 2025-08-01
01/08/2025 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لأقسى موجة لاهبة ستضرب لبنان قريبا.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
استعدوا لأقسى موجة لاهبة ستضرب لبنان قريبا.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
04:41 | 2025-08-01
01/08/2025 04:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
16:15 | 2025-07-31
31/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
10:27 | 2025-08-01
01/08/2025 10:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2025-08-01
عملية نوعية للحوثيين تستهدف مطار اللد الإسرائيلي
15:08 | 2025-08-01
من أميركا.. تحذير خاص من "الفنادق الراقية"!
14:50 | 2025-08-01
أردوغان: سنصلي صلاة الشكر في غزة بعد زوال الاحتلال والظلم
14:42 | 2025-08-01
القسام تنشر فيديو جديدًا لأحد الرهائن الإسرائيليين داخل نفق في غزة
14:19 | 2025-08-01
هل يُفرج عن "مهندس تفجيرات باريس" بعد ٣٠ عام خلف القضبان؟
14:15 | 2025-08-01
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
01/08/2025 23:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
01/08/2025 23:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
01/08/2025 23:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24