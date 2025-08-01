فيديو ينتشر لفنان سوريّ مؤيّد لبشار الأسد.. ما فعله به أشخاص مروّع! (فيديو)

تداول ناشطون على معلومات تفيد بتوقيف الفنان عمر خيري في مدينة الباب حلب.

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ولك يصدر أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.



وانتشرت معلومات على صفحات عدة في موقع تقول إن ما حصل سببه تأييد خيري لنظام الرئيس السابق ، فيما أشار البعض أن الحادث جاء بسبب رفض المنفذين للغناء لأنه لا يتماشى مع معتقداتهم.

وفي مقاطع فيديو وثقت ماحصل ظهر مجموعة من الأشخاص وهم يرسمون على وجه خيري ويحلقون شعره ويتوجهون له بعبارات وصفت بالمهينة، وأجبروه على ترديد عبارات مؤيدة للسلطة الانتقالية.



وقال نشطاء إنه أثناء قيام خيري بإحياء حفل زفاف قامت مجموعة من الشبان بايقاف الحفل واعتقاله والاعتداء عليه بالضرب. (سكاي نيوز عربية)