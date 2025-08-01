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عربي-دولي
براك "يغازل" الشرع.. ماذا قال عنه؟
Lebanon 24
01-08-2025
|
06:33
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قال المبعوث الأميركي إلى
سوريا
توم براك إنه يثق بالرئيس السوري أحمد
الشرع
، مشيراً إلى أن الأخير "يحمل نيات صادقة، في حين أن أهدافه في سوريا متسقة مع أهداف
الولايات المتحدة
وحلفائها".
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واعتبر براك أن "
إيران
تشكل تحدياً لسوريا"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب
كان محقاً في رفع
العقوبات
عن
دمشق
لكنها يتم رفعها شيئاً فشيئاً بينما تتم مراقبة سير الأحداث في سوريا.
وأكد براك أن الأمن والاستقرار في سوريا يأتي من إشراك جميع الأطراف والأطياف ضمن مشروع
الدولة السورية
.
كذلك، ذكر براك أن الرئيس السوري أوضح أنه لا ينظر إلى
إسرائيل
كعدو، لكن الأخيرة ترى منطقة منزوعة السلاح (جنوب سوريا) من متطلبات أمن حدودها، وتابع: "إن
هدف
واشنطن
الأول هو تجنب التصعيد بين سوريا وإسرائيل، ومن ثم ستسعى للتطبيع والسلام بينهما".
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