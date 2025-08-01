براك "يغازل" الشرع.. ماذا قال عنه؟

قال المبعوث الأميركي إلى توم براك إنه يثق بالرئيس السوري أحمد ، مشيراً إلى أن الأخير "يحمل نيات صادقة، في حين أن أهدافه في سوريا متسقة مع أهداف وحلفائها".

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واعتبر براك أن " تشكل تحدياً لسوريا"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي كان محقاً في رفع عن لكنها يتم رفعها شيئاً فشيئاً بينما تتم مراقبة سير الأحداث في سوريا.

وأكد براك أن الأمن والاستقرار في سوريا يأتي من إشراك جميع الأطراف والأطياف ضمن مشروع .