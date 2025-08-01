رئيس أركان الجيوش الفرنسية يُطلق تحذيراً عاجلاً يتعلّق بروسيا

وجّه رئيس أركان الجيوش تيري بوركهارد تحذيراً، وقال إنّ قد تصبح تهديداً حقيقياً لأوروبا خلال 5 سنوات".

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وأضاف بوركهارد لصحيفة "ذي إيكونوميست" أنّ "روسيا تنخرط في إعادة تسليح واسعة النطاق، قد تتجاوز قيمتها 1100 مليار دولار بحلول عام 2036، ولا يمكننا أن نربح الحرب باستخدام صواريخ باهظة الثمن فقط، علينا التفكير اقتصادياً. نحتاج إلى صواريخ نوع "Ferrari" أحياناً، لكننا لن نكسب الحرب بها وحدها". (العربية)