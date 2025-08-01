عام على اغتيال إسماعيل هنية.. كيف يبدو وضع "حماس"؟

حلت يوم 31 الماضي، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رئيس لحركة " " هنية، الذي استشهد في عملية اغتيال إسرائيلية استهدفته خلال وجوده في .

Advertisement

واعتُبر اغتيال الشهيد هنية أحد أهم وأخطر الأحداث الفارقة في الحرب الأخيرة، نظراً لرمزيته كواجهة سياسية للحركة ولقربه من أجنحة .

وبعد عام على رحيله، تتجه الأنظار إلى وضع حركة "حماس" التي ما زالت تواجه حرباً إسرائيلية في غزة، في حين أن اغتالت أيضاً عدداً من قادتها الكبار أبرزهم محمد الضيف ويحي السنوار.

الكاتب والمحلل السياسي محمود حلمي أوضح أن اغتيال هنية لم يُحدث فراغاً استراتيجياً داخل "حماس"، بل أسهم في تعزيز مركزية القرار الجماعي داخل الحركة، وتقوية الروابط بين الجناحين السياسي والعسكري.



وقال حلمي في حديثه لـ" أونلاين" إن "حماس" طورت أدوات عملها الإقليمي والدولي، ونجحت في الحفاظ على حضورها رغم الاستهداف المكثف، كما واصلت إدارة المواجهة السياسية والإعلامية، وشاركت في المفاوضات غير المباشرة المتعلقة بالتهدئة وتبادل الأسرى.





وأوضح أنه رغم اغتيال هنية، فإن حركة "حماس" لم تضعف، بل أظهرت قدرة على التأقلم وإعادة التموضع، مع استمرارها في قيادة المشروع الوطني المقاوم، لتؤكد أن تغييب الرموز لا يغيب القضية.



وفي ما يتعلق بالقائد الجديد للحركة، قال حلمي إن "حماس" تجنبت إعلان اسم قائدها الجديد خشية اغتياله من قبل الإسرائيلي والتأثير على تحركاته الخارجية. (الخليج أونلاين)