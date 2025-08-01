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عربي-دولي

جريمة عائليّة مروّعة تهزّ تركيا... قتل زوجته وطفليه ومن ثمّ انتحر

Lebanon 24
01-08-2025 | 07:50
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أقدم الضابط التركي جوشكون سويليماز، على قتل زوجته نازلي وطفليه ياغز ودورو، بسلاح العمل، ومن ثمّ أقدم على إنهاء حياته.
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وهاجم الضابط عائلته، عندما كانت زوجته وطفيلها في منزل حماته في مدينة دنيزلي في جنوب غرب البلاد. (ارم نيوز)
 
 

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