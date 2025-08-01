جريمة عائليّة مروّعة تهزّ تركيا... قتل زوجته وطفليه ومن ثمّ انتحر

أقدم الضابط جوشكون سويليماز، على قتل زوجته نازلي وطفليه ياغز ودورو، بسلاح العمل، ومن ثمّ أقدم على إنهاء حياته.

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وهاجم الضابط عائلته، عندما كانت زوجته وطفيلها في منزل حماته في مدينة في البلاد. (ارم نيوز)



