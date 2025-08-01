"أوريشنيك"... الجيش الروسيّ تسلّم صاروخاً "مُرعباً"

أعلن الرئيس ، أنّ " بدأت في إنتاج صواريخ " " التي تعادل قوّتها الأسلحة النووية".

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وأفاد في اجتماع مع نظيره البيلاروسي ، عن "بدء تسليم الصواريخ للجيش الروسيّ".