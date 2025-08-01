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عربي-دولي

"أوريشنيك"... الجيش الروسيّ تسلّم صاروخاً "مُرعباً"

Lebanon 24
01-08-2025 | 08:11
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أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، أنّ "روسيا بدأت في إنتاج صواريخ "أوريشنيك" التي تعادل قوّتها الأسلحة النووية".
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وأفاد بوتين في اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن "بدء تسليم الصواريخ للجيش الروسيّ".
 
 
 
 
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