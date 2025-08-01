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عربي-دولي

خطّط لهجمات 11 أيلول... بريطانيا تستعدّ لإطلاق سراح هارون أسوات

Lebanon 24
01-08-2025 | 08:57
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ذكرت صحيفة "ذا صن" أنّ الإراهابي البريطانيّ هارون أسوات، الذي تباهى بمساعدة أسامة بن لادن في التخطيط لهجمات 11 أيلول في أميركا، وسبق أن أنشأ معسكر تدريب لتنظيم القاعدة داخل الولايات المتحدة، يستعدّ لمغادرة وحدة علاج نفسي مؤمنة في المملكة المتّحدة، حيث يحتجز حالياً، فور استكماله العلاج الذي يخضع له.
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وقال وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك، إنّ "هذا الرجل البغيض كان وراء واحدة من أكثر الهجمات دموية في التاريخ الحديث. لا ينبغي أن ينعم بالحرية مرة أخرى". (روسيا اليوم)
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