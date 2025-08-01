خطّط لهجمات 11 أيلول... بريطانيا تستعدّ لإطلاق سراح هارون أسوات

ذكرت صحيفة "ذا صن" أنّ الإراهابي البريطانيّ هارون أسوات، الذي تباهى بمساعدة في التخطيط لهجمات 11 أيلول في أميركا، وسبق أن أنشأ معسكر تدريب لتنظيم داخل ، يستعدّ لمغادرة وحدة علاج نفسي مؤمنة في المتّحدة، حيث يحتجز حالياً، فور استكماله العلاج الذي يخضع له.

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وقال وزير العدل في حكومة الظل جينريك، إنّ "هذا الرجل البغيض كان وراء واحدة من أكثر الهجمات دموية في التاريخ الحديث. لا ينبغي أن ينعم بالحرية مرة أخرى". (روسيا اليوم)