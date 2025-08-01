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قيادي في "حماس" يدعو إلى وقف إسقاط المساعدات جوّاً على غزة

Lebanon 24
01-08-2025 | 09:41
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طالب القيادي في حركة "حماس" باسم نعيم، بوقف إسقاط المساعدات جوّاً على قطاع غزة"، وأشار إلى أنّها "تُشكّل خطراً على السكان"، ودعا إلى الضغط على إسرائيل لفتح المعابر المعابر فوراً".
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وفي هذا السياق، قال المفوض العام للأونروا، إنّ "الطريقة الوحيدة لإنقاذ سكان غزة من الجوع هي إدخال المساعدات بكثافة عبر المعابر". (العربية)
 
 
 
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