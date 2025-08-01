قيادي في "حماس" يدعو إلى وقف إسقاط المساعدات جوّاً على غزة

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طالب القيادي في حركة " " ، بوقف إسقاط المساعدات جوّاً على "، وأشار إلى أنّها "تُشكّل خطراً على السكان"، ودعا إلى الضغط على لفتح المعابر المعابر فوراً".

وفي هذا السياق، قال للأونروا، إنّ "الطريقة الوحيدة لإنقاذ من الجوع هي إدخال المساعدات بكثافة عبر المعابر". (العربية)